Чаевед: горячий напиток не может привести к раку

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Горячий чай может вызвать ожог слизистой оболочки рта. Однако развитию онкологических заболеваний напиток с высокой температурой способствовать не может, заявила эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

Она не согласилась с доводами эндокринолога Зухры Павловой, которая назвала горячий чай путём к раку.

Температура 43–44 градуса уже обжигает рот, потому что температура 45 градусов приводит к свёртываемости белка, — объяснила Тихонова.

Она добавила, что некоторые пьют данный напиток и более горячим, однако это едва ли способно спровоцировать такие тяжёлые последствия, о которых предупреждала эндокринолог.

Оптимальная же температура чая, по словам эксперта, составляет порядка 40–41 градуса, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, ранее Павлова рассказала, что горячий чай может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, таких как рак пищевода. Она объяснила это тем, что такой напиток обжигает горло, что может привести к перерождению слизистых оболочек.