Главврач Коммунарки рассказал о сохранении антител к COVID-19 в организме

https://static.news.ru/photo/2fdb6cdc-3322-11eb-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу. Он напомнил, что за год пандемии врачи так и не смогли найти способы целенаправленной терапии.

За год мы так и не смогли найти целенаправленной терапии. Нет лекарственного препарата, который со стопроцентным механизмом действия редуцировал и убивал бы вирус, — подчеркнул он.

По его словам, к четвёртому месяцу после заражения COVID-19 антитела в организме начинают пропадать. При этом после повторного заражения коронавирусом антитела начинают появляться быстрее и активнее, чем в первый раз, передаёт ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавирусной инфекции. По её словам, необходимо пройти долгий путь до того момента, когда пандемия действительно закончится. Вуйнович подчеркнула, что нужно научиться жить с вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью.

Представитель ВОЗ также отметила, что окончание пандемии точно не является вопросом нескольких месяцев, однако призвала граждан идти к этому. Она обратила внимание, что ещё весной стало ясно, что с коронавирусом можно бороться, значит, надо продолжать эту борьбу неустанно.

За минувшие сутки в России было выявлено 26 338 случаев заболевания COVID-19. Третий день подряд суточная заболеваемость в нашей стране постепенно снижается, писал NEWS.ru.