Глава Минздрава рассказал о выстраивании системы онкопомощи в РФ

https://static.news.ru/photo/6b6bfd5a-a283-11ea-b33f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: РИА Новости

Выстраивание системы онкологической помощи в России в рамках национального проекта «Здравоохранение» займёт не больше года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, создана система, которая отслеживает каждого пациента со злокачественным новообразованием. Она начнёт работу в тестовом режиме в июне. Лабораторная диагностика онкопациентов будет максимально быстро стандартизирована.

Блок лабораторной диагностики — это тот элемент принятия решений, который влияет на своевременность начала терапии, в том числе на выбор терапии, с учётом тех лекарственных препаратов, которые имеют узкое терапевтическое окно и могут использоваться только для определённых категорий пациентов, когда, скажем, выявлены определённые мутации, которые фармакологически управляемы, — заявил Мурашко на конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19».

Он рассказал, что также будут созданы референт-центры. Они нужны для повышения качества лабораторной диагностики, их будут использовать в качестве «второго мнения».

Мурашко напомнил, что за время пандемии в стране были выявлены пять направлений системы здравоохранения, в которых произойдут изменения. Они затронут систему учёта и маршрутизации пациентов, систему ОМС в вопросе планирования и учёта финансов, а также систему учёта расходов, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что амбулаторно-поликлинические подразделения будут модернизированы с учётом новых вызовов. Об этом заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».