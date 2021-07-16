Глава Минздрава дал совет тем, у кого после прививки держится температура

Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал рекомендации людям, у которых после вакцинации наблюдается температура. Если она сохраняется свыше 24–36 часов, нужно немедленно обратиться к врачу, посоветовал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Однако, считает министр, в целом переносимость у всех вакцин хорошая, но каждый человек индивидуален.

В случае же если температура [после вакцинации] сохраняется более 24–36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно. Но и цифры имеют значение, подъёма температуры. В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален, — сказал медик.

Накануне бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что повышение температуры после прививки от коронавируса — это положительный знак. Таким образом организм вырабатывает антитела. Также повышенная температура является признаком выработки иммунитета.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления.