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Глава центра «Вектор» назвал преимущество вакцины «ЭпиВакКорона»

14:50, 21 октября 2020
Фото: Michael Weber IMAGEPOWER/www.imago-images.de/Global Look Press

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о преимуществах вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона».

По его словам, серьёзным преимуществом препарата является эффективность против изменяющихся вариантов COVID-19, так как препарат сфокусирован на основе консервативных невариабелтных, то есть не изменяющихся участков вируса.

Также, отметил Маскютов, пептидная вакцина отличается ареактогенностю. Она полностью безопасна как и для здоровых людей, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков и пожилых людей.

Он добавил, что в «Векторе» обсуждают дальнейшее клиническое исследование препарата на детях 14-17 лет, «при этом состав вакцины не будет никаким образом изменен», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в «Векторе» разрабатывают объединённую вакцину, защищающую сразу от гриппа и коронавирусной инфекции.

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