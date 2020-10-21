Глава центра «Вектор» назвал преимущество вакцины «ЭпиВакКорона»

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о преимуществах вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона».
По его словам, серьёзным преимуществом препарата является эффективность против изменяющихся вариантов COVID-19, так как препарат сфокусирован на основе консервативных невариабелтных, то есть не изменяющихся участков вируса.
Также, отметил Маскютов, пептидная вакцина отличается ареактогенностю. Она полностью безопасна как и для здоровых людей, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков и пожилых людей.
Он добавил, что в «Векторе» обсуждают дальнейшее клиническое исследование препарата на детях 14-17 лет, «при этом состав вакцины не будет никаким образом изменен»,
Ранее NEWS.ru писал, что в «Векторе» разрабатывают объединённую вакцину, защищающую сразу от гриппа и коронавирусной инфекции.