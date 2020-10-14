Гинеколог дала советы беременным на случай карантина

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Во время беременности регулярные посещения специалистов очень важны, поэтому многие уже сейчас начали беспокоиться, что делать, если опять введут ограничения. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Фёдорова рассказала, к каким специалистам нужно ходить обязательно, а к кому визиты можно отложить. Также она посоветовала привиться от гриппа всем членам семьи, чтобы оградить беременную от лишних рисков.

Если речь идёт о плановых визитах к лечащему врачу или на УЗИ, то это не нужно откладывать. Если нет жалоб, во время карантина можно отложить визиты к лору и стоматологу, — рассказала «Ридусу» Фёдорова.

Во время похода в поликлинику или частный медцентр она призвала надевать маску, перчатки и использовать антисептик. Хорошо бы ещё убедиться, что в учреждении регулярно производится дезинфекция и измеряется температура у посетителей. Гинеколог посоветовала держать связь с лечащим врачом и при недомогании обращаться к нему, а при явных признаках простуды лучше всего вызвать скорую помощь.

При первых симптомах простуды можно использовать народные средства, укрепляющие иммунитет. Например, отвар брусники, чай с мёдом, лимоном и малиной, корень имбиря в небольших количествах, — посоветовала врач.

Она также подчеркнула, что беременным очень важно регулярно гулять на свежем воздухе, для этой цели лучше всего выбирать малолюдные парки и соблюдать социальную дистанцию, при этом нужно избегать переохлаждения.