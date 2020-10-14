Гинеколог дала советы беременным на случай карантина

Во время беременности регулярные посещения специалистов очень важны, поэтому многие уже сейчас начали беспокоиться, что делать, если опять введут ограничения. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Фёдорова рассказала, к каким специалистам нужно ходить обязательно, а к кому визиты можно отложить. Также она посоветовала привиться от гриппа всем членам семьи, чтобы оградить беременную от лишних рисков.
Если речь идёт о плановых визитах к лечащему врачу или на УЗИ, то это не нужно откладывать. Если нет жалоб, во время карантина можно отложить визиты к лору и стоматологу, — рассказала «Ридусу» Фёдорова.
Во время похода в поликлинику или частный медцентр она призвала надевать маску, перчатки и использовать антисептик. Хорошо бы ещё убедиться, что в учреждении регулярно производится дезинфекция и измеряется температура у посетителей. Гинеколог посоветовала держать связь с лечащим врачом и при недомогании обращаться к нему, а при явных признаках простуды лучше всего вызвать скорую помощь.
При первых симптомах простуды можно использовать народные средства, укрепляющие иммунитет. Например, отвар брусники, чай с мёдом, лимоном и малиной, корень имбиря в небольших количествах, — посоветовала врач.
Она также подчеркнула, что беременным очень важно регулярно гулять на свежем воздухе, для этой цели лучше всего выбирать малолюдные парки и соблюдать социальную дистанцию, при этом нужно избегать переохлаждения.
Как писал NEWS.ru, октябрьские цифры заболеваемости коронавирусом в РФ невольно заставляют вспомнить печальный «бразильский вариант». Он подразумевает, что никого не «загоняют» на самоизоляцию. Его реализация сделала латиноамериканскую страну одним из эпицентров пандемии, под удар там попало огромное количество населения, «чтобы не пострадала экономика». Бизнес-омбудсмен Борис Титов, между тем, уже заявил, что делает «всё возможное», чтобы в России не был введён очередной карантин. Избежать последнего пообещали и в Госдуме, хотя до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией коронавируса.