Гинцбург назвал препараты для вакцинации переболевших COVID-19

Россияне моложе 60 лет, переболевшие коронавирусом, сделают правильный выбор, если для вакцинации выберут «Спутник Лайт», заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, переболевшим россиянам старшего возраста лучше воспользоваться «Спутником V», сообщает РИА Новости.

Так специалист ответил на вопрос о том, существует ли разница, какой из вакцин прививаться людям, перенёсшим COVID-19.

Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — пояснил Гинцбург.

Вакцинация от коронавируса ведётся во всех регионах РФ. Используются четыре зарегистрированные вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее стало известно, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 не замечено, заявил Александр Гинцбург. Клинические исследования данного препарата (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав разрешил в середине октября. По его словам, вопрос об использовании назальной вакцины вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований.