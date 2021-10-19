Геронтолог рассказал, почему пожилые не хотят прививаться от COVID-19

Пенсионеры отказываются прививаться от коронавируса из-за привычки верить непроверенным источникам. Прививочная информационная кампания уступает распространяющейся в Интернете лжи о вакцинации. Об этом изданию «Невские Новости» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Юрий Конев.

И вот эти посылы на то, что прививаться не надо, особенно из уст медиков, звучат как преступление. Поэтому пожилые люди не идут на прививки — они не верят в то, что это может их спасти, — сказал Конев.

Он добавил, что среди пожилых людей закономерность чёткая: непривитых госпитализируют в 10 раз чаще, а умирают они в пять раз чаще вакцинированных. При этом реакция на вакцину у пожилого из-за слабой иммунной системы может быть не такой выраженной, как у молодого.

Врач-эпидемиолог Центральной клинической больницы Эдуард Шунков согласен с коллегой. Он назвал влияние антипрививочного движения пагубным, а вакцинацию — единственный способом закончить пандемию.

Ранее замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что в стране должно быть привито как минимум 80% населения. Тогда удастся снизить количество тяжёлых случаев и летальных исходов от коронавируса.