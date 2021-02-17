Геронтолог рассказал о правилах продления молодости и жизни

https://static.news.ru/photo/46571946-e262-11e9-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Четыре правила для продления молодости и увеличения продолжительности жизни назвал член-корреспондент РАН геронтолог Владимир Хавинсон.

В интервью радио Sputnik учёный рассказал , что для продления молодости необходимо следовать четырём правилам: ограничить калорийность питания, больше двигаться, не курить и снизить употребление алкоголя.

Правильное питание, по мнению специалиста, является важным фактором продления жизни. Желающие чувствовать себя молодыми как можно дольше должны ограничивать калорийность рациона и обязательно включить в него фрукты и овощи.

Дополнить правильное питание нужно подвижным образом жизни: борьба с гиподинамией позволит сохранить здоровье.

При этом Владимир Хавинсон рекомендует полностью отказаться от никотина и существенно снизить объём потребления алкоголя. По мнению учёного, если россияне станут принимать меньше крепкого спиртного, трудоспособный период их жизни увеличится, поскольку алкоголь является ядом для печени, мозга и сердца.

В маленьких дозах организм с ним справляется, но в больших — уже нет, — подчеркнул геронтолог.

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