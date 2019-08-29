Жизнь множества людей в опасности из-за всплеска кори по всей Европе — об этом в очередной раз заговорили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Зафиксирован резкий скачок случаев этого опасного заболевания: официальные данные показали, что количество заболевших в первой половине 2019 года превысило этот же показатель за весь предыдущий год. Особенно тяжёлая ситуация сложилась на Украине. По просьбе News.ru ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«На Украине эпидемия кори»

На Украине за первые шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано более 54 000 случаев заболевания и 18 случаев смерти. С точки зрения Геннадия Онищенко, в соседнем с нами государстве самая неудовлетворительная ситуация по кори в мире.

Число заболевших корью на Украине — это огромная цифра. Особенно при условии, что эта болезнь практически была ликвидирована на планете благодаря прививкам. На Украине эпидемия кори. Причина тому — отсутствие вакцинации населения: они даже новорожденных детей не прививали в полной мере. Это безобразие. Объяснения этому нет. Есть вакцина, её много, она дешёвая. И даже при том состоянии бюджета, который есть сегодня у Украины, они вполне могли бы позволить себе закупить вакцину. По отношению к народу Украины отсутствие вакцинации от кори — это геноцид. Геннадий Онищенко первый зампред комитета по образованию и науке

Политик напомнил: от кори умирают. Ещё лет пять назад от этого заболевания на планете умирал миллион человек. По данным ВОЗ, корь — наиболее смертельно опасная инфекция из всех циркулирующих. Она протекает с высочайшей температурой, сопровождается кожными высыпаниями. Лечение при кори лишь симптоматическое. В сложившейся ситуации ехать на Украину можно лишь при условии наличия прививки от кори. И так до той поры, пока в соседнем государстве не примут меры.

На Украине надо провести сегодня тотальную вакцинацию. Для этого не надо вкладывать много денег. Страна представляет сегодня угрозу и для России, и для Европы. ВОЗ должна потребовать от Украины выполнения взятых на себя обязательств. Но мы этих требований со стороны ВОЗ не наблюдаем, — рассказал Онищенко.

«Россиянам не надо массово прививаться»

Как рассказал News.ru первый зампред комитета по образованию и науке, жителям нашего государства сегодня не надо массово прививаться. В стране соблюдается календарь прививок: первая прививка делается в год, затем в 6 лет перед школой и далее прививают по мере необходимости — например, если в семье кто-то заболел.

В каждом конкретном случае зарегистрированного заболевания определяется объём проводимых прививок: если, к примеру, заболел ребёнок, а взрослый был привит 10 лет назад, то ему надо сделать прививку обязательно; если взрослый был привит год назад — прививка ему не нужна.

Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

У России, напомнил Онищенко, есть статус страны, свободной от кори. Он присваивается государству, когда оно элиминировало корь, то есть тогда, когда на территории государства регистрируется менее одного случая на миллион жителей. Но на нашу территорию в 2019 году были завозы случаев кори с Украины.

Статус страны, свободной от кори, Россия получила в 2002 году, и у нас его никто не отбирал. У нас 146 миллионов, и самая большая цифра для нас по кори — 145 случаев. Нам портят картину соседи: приезжают из Украины или из Средней Азии и заболевают уже здесь, у нас. И это идёт в нашу, российскую статистику, потому что заболевший находится на нашей территории. В результате цифры меняются, но статус страны без кори мы сохранили. В России сегодня ситуация по данному заболеванию благополучнее, чем в той же Германии и Франции, там заболеваемость выше, — добавляет Онищенко.

В борьбе с корью в Европе прогресса нет

ВОЗ считает, что сегодня нельзя говорить о прогрессе в борьбе с корью — ситуация ухудшилась. В начале августа статус страны «без кори» утратила Великобритания. Ещё три страны — Албания, Чешская Республика и Греция — также лишились его.

За первые шесть месяцев 2019 года в Великобритании было зарегистрировано 489 случаев кори, 69 из которых были подтверждены, как импортированные из-за рубежа.

В целом по данным ВОЗ за первые шесть месяцев 2019 года в 48 из 53 стран европейского региона ВОЗ было зарегистрировано почти 90 000 случаев заболевания и 37 случаев смерти. Годом ранее ситуация была лучше: за весь 2018 год было зарегистрировано 84 462 случая заболевания. Для сравнения — в 2016 году было всего 5 273 случая.

Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Число стран, которые полностью устранили болезнь, сократилось с 37 до 35 в период с 2017 по 2018 год. Однако некоторые государства продемонстрировали улучшения: так, Австрия и Швейцария получили статус стран, свободных от кори, а Бельгия и Казахстан находятся в периоде ожидания, который длится 36 месяцев: после чего, если случаев кори не будет зафиксировано, страна будет считаться свободной от кори.

Родителям есть над чем задуматься

Ситуация с эпидемией кори на Украине должна заставить задуматься об опасности отказа от вакцинации, прежде всего, участников движения отказа от прививок. Хотя причина эпидемии на Украине не в отказе родителей прививать ребёнка, тем не менее, есть о чём подумать.