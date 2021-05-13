Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых нужно обращаться к врачу

О серьёзных проблемах со здоровьем могут говорить такие симптомы, как вздутие живота и боли в желудке. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.
По словам эксперта, боли часто
Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования (колоноскопия) или рентгеноскопические (ирригоскопия). Если у вас есть такие симптомы, как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу, — предупредил врач.
Одна из самых частых жалоб при обращении к врачу — вздутие живота. Это происходит, чаще всего на фоне избыточного роста бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Также к повышенному газообразованию могут приводить нарушения работы желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря.
Иногда у человека возникает непереносимость определённых продуктов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием, — добавил Зиннатуллин.
Ранее диетолог назвал лучший способ приготовления мяса.