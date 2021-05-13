Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых нужно обращаться к врачу

https://static.news.ru/photo/5c2ab74a-873c-11e9-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

О серьёзных проблемах со здоровьем могут говорить такие симптомы, как вздутие живота и боли в желудке. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

По словам эксперта, боли часто сопровождаются нарушением стула. Это может быть как диарея, так и запор, кроме того, они в состоянии чередоваться. Чтобы выяснить причину, нужно сдать ряд анализов, в частности кала и крови.

Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования (колоноскопия) или рентгеноскопические (ирригоскопия). Если у вас есть такие симптомы, как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу, — предупредил врач.

Одна из самых частых жалоб при обращении к врачу — вздутие живота. Это происходит, чаще всего на фоне избыточного роста бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Также к повышенному газообразованию могут приводить нарушения работы желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря.

Иногда у человека возникает непереносимость определённых продуктов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием, — добавил Зиннатуллин.

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