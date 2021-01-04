Эстония обнародовала данные о побочных эффектах вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/4b7d7fa0-4e90-11eb-9934-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Лекарственный департамент Эстонии предоставил данные о проявлениях побочных эффектов от вакцины Pfizer и BioNTech спустя несколько дней после того, как в стране началась массовая вакцинация населения.

Вакцинация началась 27 декабря. По данным на воскресенье, от коронавируса провакцинировали 2535 человек. За этот период департамент получил восемь жалоб на побочные эффекты после вакцинации. Они были незначительными и прошли через несколько дней, — приводит РИА Новости сообщение эстонского ведомства.

Среди наиболее частых жалоб после вакцинации встречаются сообщения о боли в месте укола, мышечных и головных болях, невысокой температуре, слабости, утомляемости и ознобе. При этом в ведомстве указывают, что любые вакцины могут вызывать подобные симптомы, эти проявления должны проходить в течение нескольких дней.

Первые партии вакцины Pfizer были отправлены в Таллин в последних числах декабря. На сегодняшний день у Эстонии имеются 9750 доз вакцины, которых хватит менее чем на 5 тысяч человек. Pfizer намерена продолжить поставки вакцины в Таллин.

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