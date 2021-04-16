Ещё две вакцины от COVID-19 назвали опасными из-за риска тромбоза

https://static.news.ru/photo/50763a60-9eef-11eb-9029-96000091f725_660.jpg Фото: MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez/Global Look Press

Обнаружен риск возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета.

В исследовании указывается, что опасность возникновения тромбоза от этих вакцин против COVID-19 оказалась в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca). Об этом говорится в заявлении аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter.

Оксфордский университет опубликовал важное исследование, охватившее более 489 тысяч людей, привитых мРНК-вакциной, — говорится в исследовании.

Oxford University published an important study based on more than 489k mRNA vaccine recipients that shows that the risk of portal vein thrombosis appears to be 30 times higher with mRNA vaccines (Pfizer and Moderna) than with AstraZenecaâs. pic.twitter.com/boxPFjAOO4 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 16, 2021

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.

Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках, писал NEWS.ru.