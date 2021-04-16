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Ещё две вакцины от COVID-19 назвали опасными из-за риска тромбоза

23:07, 16 апреля 2021
Фото: MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez/Global Look Press

Обнаружен риск возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета.

В исследовании указывается, что опасность возникновения тромбоза от этих вакцин против COVID-19 оказалась в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca). Об этом говорится в заявлении аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter.

Оксфордский университет опубликовал важное исследование, охватившее более 489 тысяч людей, привитых мРНК-вакциной, — говорится в исследовании.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.

Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках, писал NEWS.ru.

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