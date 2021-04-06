AstraZeneca приостановила испытания вакцины на детях

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках из-за возможного образования тромбов у взрослых привитых людей.

В Оксфорде заявили, что никаких проблем при испытаниях зафиксировано не было, однако учреждение ждёт дополнительной информации от британского регулятора для принятия решений, передаёт газета Wall Street Journal.

Согласно планам производителей, в испытаниях примут участие 300 добровольцев, 200 из которых получат препарат, а остальные плацебо. При этом неизвестно, сколько детей и подростков уже получили препарат до приостановки исследования.

Накануне представитель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери, возглавляющий департамент угроз здоровью и стратегии вакцинации заявил, что связь между вакциной от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и проявившимися впоследствии у пациентов случаями тромбоза существует.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны.

Некоторые в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата. Однако 18 марта в ЕМА заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, писал NEWS.ru.