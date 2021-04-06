AstraZeneca приостановила испытания вакцины на детях

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках из-за возможного образования тромбов у взрослых привитых людей.
В Оксфорде заявили, что никаких проблем при испытаниях зафиксировано не было, однако учреждение ждёт дополнительной информации от британского регулятора для принятия решений,
Согласно планам производителей, в испытаниях примут участие 300 добровольцев, 200 из которых получат препарат, а остальные плацебо. При этом неизвестно, сколько детей и подростков уже получили препарат до приостановки исследования.
Накануне представитель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери, возглавляющий департамент угроз здоровью и стратегии вакцинации заявил, что связь между вакциной от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и проявившимися впоследствии у пациентов случаями тромбоза существует.
В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны.
Некоторые в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата. Однако 18 марта в ЕМА заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, писал NEWS.ru.