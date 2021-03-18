В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

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После вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca у 13 жителей Германии были зафиксированы случаи тромбоза сосудов головного мозга, трое пациентов скончались.

Речь идёт о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет, — сообщает N-tv со ссылкой на представителя минздрава ФРГ.

В понедельник, 15 марта, когда вакцинация препаратом AstraZeneca в Германии была приостановлена, было известно о семи случаях тромбоза. Сейчас власти страны ждут вердикт Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), касающийся безопасности этой вакцины.

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом.

Как писал NEWS.ru, Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у привитых ею. Проведённое исследование показало отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже рекомендовала странам мира продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, несмотря на то что в последнее время с препаратом связаны некоторые неприятные истории. Тем не менее некоторые страны приостановили её использование. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.