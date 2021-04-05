Регулятор ЕС подтвердил связь AstraZeneca с образованием тромбов

https://static.news.ru/photo/656c0dbc-96c2-11eb-af92-96000091f725_660.jpg Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency/Global Look Press

Связь между вакциной от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и проявившимися впоследствии у пациентов случаями тромбоза существует. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) изучает выявленные закономерности, заявил представитель организации Марко Кавалери, возглавляющий департамент угроз здоровью и стратегии вакцинации.

При этом он признал, что эта работа «далека от завершения».

Сейчас всё труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть, — цитирует Кавалери РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни ЕМА даст «некоторые предварительные определения», однако пока воздержится от указания возрастных ограничений, как это сделали некоторые страны.

Он подчеркнул, что причины образования тромбозов пока остаются неизвестными.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны.

Некоторые в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата. Однако 18 марта в ЕМА заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.

Ранее NEWS.ru писал, что доверие к вакцине AstraZeneca у жителей европейских стран значительно снизилась. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого британской исследовательской организацией YouGov.