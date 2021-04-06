«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против новых штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/1f82abea-9775-11eb-a3b2-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов.

Против всех известных, которые сейчас есть, — и британского, и южноамериканского, и южноафриканского — это работает, — сказал он в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По словам специалиста, после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела к коронавирусу появляются в 94% случаев. При этом вакцина даёт иммунитет к вирусу как минимум на год. Глава центра также отметил, что «Вектор» получает «многочисленные заявки» на поставку их вакцины за рубеж.

Как сообщалось, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала снижение предельной цены на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за пачку. Прежняя цена была согласована только до конца марта из-за «высокой социальной значимости» лекарственного препарата.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране выявлено уже более 100 случаев заболеваемости британским штаммом коронавируса. Она добавила, что в мире постоянно растёт количество мутаций коронавируса. На данный момент в международной базе данных насчитывается более миллиона геномов. Что касается британского штамма, он составляет 27% от всех случаев заболевания и зафиксирован в 130 странах мира. Южноафриканский штамм выявлен в 80 странах, бразильский — в 45, писал NEWS.ru.

Сейчас в РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».