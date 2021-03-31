Эпидемиолог заявил, что пандемия COVID в 2021 году не закончится

https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

Мировая пандемия COVID-19 в 2021 году, скорее всего, не закончится. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

В интервью РАН Малеев отметил, что в перспективе пандемия завершится но вряд ли это случится в ближайшие месяцы.

Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств. Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших. Не исключено, что и в этом году будет так же, — сказал эксперт.

Академик напомнил, что в настоящее время в Европе наблюдается нарастание заболеваемости, кроме того, непонятной остаётся ситуация в Африке и некоторых странах Азии, где проводится небольшое количество тестов на COVID-19. Именно поэтому необходимо внимательно отслеживать ситуацию.

Она может сказаться на заболеваемости и в нашей стране. Первые случаи коронавируса были ведь завезены к нам из Европы, — подчеркнул Малеев.

Эксперт считает, что пандемия пойдёт на спад, когда в мире будет выработан иммунитет 70% населения. При этом важно следить за новыми штаммами вируса и за тем. какие существующие вакцины от них защищают.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай призвал ВОЗ изучить возможность утечки COVID-19 из лабораторий США.