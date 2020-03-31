https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Появление инфекции агрессивнее, чем коронавирус нового типа, возможно в будущем, считает д.м.н., профессор Игорь Гундаров.

По мнению учёного, пандемия COVID-19 связана с борьбой с другими заболеваниями, в частности, благодаря прививкам типы гриппа А и Б практически исчезли, а на их месте размножились штаммы коронавируса, передаёт «Вечерняя Москва».

Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой, — сказал профессор.

Также профессор полагает, что летом коронавирус уйдёт и вернётся в холодное время года.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила о том, что благодаря вовремя принятым мерам в России удалось затормозить начало эпидемии коронавирусной инфекции.