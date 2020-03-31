Появление инфекции агрессивнее, чем коронавирус нового типа, возможно в будущем, считает д.м.н., профессор Игорь Гундаров.
По мнению учёного, пандемия COVID-19 связана с борьбой с другими заболеваниями, в частности, благодаря прививкам типы гриппа А и Б практически исчезли, а на их месте размножились штаммы коронавируса,
Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой, — сказал профессор.
Также профессор полагает, что летом коронавирус уйдёт и вернётся в холодное время года.
Как писал NEWS.ru ранее, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила о том, что благодаря вовремя принятым мерам в России удалось затормозить начало эпидемии коронавирусной инфекции.
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