Эпидемиолог рассказал, кому выгодно введение QR-кодов

Эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов рассказал, какую выгоду и кому несёт QR-код. Это дополнительный метод защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своём здоровье, высказался врач в шоу «Дайте сказать».

В той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц, — пояснил инфекционист свою позицию.

То есть, уверен специалист, человек, который сделал прививку, будет находиться в общественном месте в более-менее безопасной среде, потому что вокруг него будут люди с иммунитетом. Поэтому введение QR-кодов постепенно приведёт к снижению количества заражений коронавирусом.

Ранее сообщалось, что возможность всероссийского введения QR-кодов повсеместно — от транспорта до общественных мест — стала главной темой недели. В России начались пока малочисленные протесты против этой меры, а депутаты перенесли рассмотрение инициативы правительства на середину декабря.