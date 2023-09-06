Эпидемиолог рассказал, кому в России снова придется надеть маски Эпидемиолог Покровский: пожилым россиянам стоит опасаться COVID-19

Больным диабетом, хроническими заболеваниями и пожилым людям стоит реже бывать в общественных местах, заявил «Ленте.ру» эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский. По его словам, это связано с распространением коронавирусной инфекции. Если избежать людных мест не удается, то нужно снова носить маски, отметил он.

Все симптомы коронавируса уже хорошо известны. Те штаммы, которые сейчас распространяются, напоминают больше ОРЗ — они передаются воздушно-капельным путем. Поэтому тем, кто относится к группам риска <...> рекомендуется реже бывать в общественных местах, — сказал он.

Также Покровский советует не избегать вакцинации, если на то будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, соответствующего административного округа или города.

Во вторник, 5 сентября, сообщалось об увеличении количества заболевших COVID-19 в России. За последнюю неделю этот показатель вырос на 31,6%. Прирост заболеваемости зафиксирован в 53 субъектах страны.

В период с 28 августа по 3 сентября от коронавируса скончались 16 человек, госпитализированы 1172 человека, выписаны из больниц 3655 человек.

Ранее о возросшей заболеваемости COVID-19 в мире сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). За 28 дней этот показатель составил 38%. С 24 июля по 20 августа зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев заражения и более 2 тыс. смертей.