Эпидемиолог озвучила пессимистический сценарий пандемии

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

При пессимистичном сценарии пандемия коронавируса может затянуться ещё на год. Согласно оптимистичным прогнозам, всё закончится уже через шесть месяцев. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, ещё в апреле 2020 года учёные сделали прогнозы , основанные на математических расчётах, согласно которым пандемия должна продлиться как минимум полтора-два года.

Мы видим, что пока эти расчёты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться ещё полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год, — сказала она.

Наталья Пшеничная подчёркивает, что то, какой из прогнозов в результате оправдается, зависит от граждан, выполняющих или не выполняющих требования по сдерживанию распространения коронавируса.

С начала пандемии в мире было выявлено порядка 129 миллионов случаев заражения. Умерли более 2,8 миллиона человек.

В России, согласно последним данным, коронавирусом заразились 4 554 264 человека. Умерли 99 233, выздоровели 4 176 419.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что медицинские маски станут элементом культуры, россияне не откажутся от них никогда. Об этом писал NEWS.ru.