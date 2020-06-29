Эндокринолог назвала безопасный способ избавиться от жира в организме

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Режим самоизоляции привёл к тому, что многие россияне набрали лишний вес. Чтобы избавиться от жира и при этом не навредить своему здоровью, нужно соблюдать несколько важным правил.

Как рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова, похудеть не удастся без регулярного употребления жидкости.

Без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, — отметила она в интервью «КП-Кубань».

Кроме того, жидкость немного отбивает аппетит, и это позволяет не переборщить с калориями. Чтобы наладить работу гормонов и настроить метаболизм, нужно не только пить, но и употреблять много клетчатки, ягод, овощей и фруктов. Предпочтение нужно отдавать сезонным. Также важно помнить о размере порций.

Осторожность нужна с морковью и свёклой, поскольку в них много углеводов, и с ягодами из-за обилия в них фруктозы и глюкозы.

Для правильного обмена веществ специалист также посоветовала ежедневно гулять и быть физически активным.

Ежедневные двукратные прогулки очень способствуют улучшению физического состояния, — подчеркнула Павлова.

Также нужно хорошо высыпаться. Она напомнила, что есть циркадные ритмы, от них зависит самочувствие человека в целом. Люди, которые ложатся спать после полуночи, будут иметь намного больше жировой ткани, чем те, кто ложится спать до 23 часов. Здоровье человека, приспособленного к циркадным ритмам, будет более крепким, чем у того, кто живёт в непостоянном режиме.

Эксперт посоветовала вовремя сдавать анализы для оценки своего здоровья. В частности, важно отслеживать глюкозу, инсулин, мочевую кислоту, общий холестерин.

Врачи бьют тревогу: по количеству людей с избыточной массой тела Россия скоро догонит и перегонит США. По данным Росстата, каждый третий россиянин имеет проблемы с лишним весом, 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от ожирения. Этим сильно обеспокоены врачи-гинекологи, поскольку проблемы с килограммами могут помешать женщине выносить и родить здорового ребёнка. Кроме того, у тучных мам повышается риск смерти во время родов, писал NEWS.ru.