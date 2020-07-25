Эндокринолог назвала возможные причины повышения температуры по вечерам

https://static.news.ru/photo/ea47b088-ce20-11ea-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иногда повышение температуры в конце дня может быть вызвано физиологическими причинами, но в некоторых случаях есть повод насторожиться, рассказала терапевт, кардиолог и эндокринолог Татьяна Романенко.

В норме температура может подниматься на 0,4 градуса выше положенных 36,6, иногда и повышение до 37,5 вызвано физиологическими причинами. К ним относятся, например, предменструальный синдром, овуляция или беременность у женщин, прорезывание зубов, укутывание и плач у детей, физические нагрузки, приём слишком горячей пищи, горячая ванна, употребление алкоголя, длительное пребывание на солнце, передаёт издание «Аргументы и факты».

Наиболее вероятной патологической причиной вечернего повышения температуры являются простудные заболевания, но иногда такое состояние вызывают более серьёзные заболевания.

Если говорить про патологические повышения температуры по вечерам, можно говорить про то, что в организме есть какая-то инфекция, например мочеполовая. Также можно заподозрить воспаление, протекающее на данный момент неявно — для его определения надо сдать С-реактивный белок, и, если анализ подтвердит подозрение врача, можно будет искать причину. Реагирует температура и на гормональные сбои, а также на проблемы в работе щитовидной железы. Например, такое явление чаще отмечается при гипертиреозе. На фоне аутоиммунных заболеваний температура может повышаться по вечерам. И онкология может вызывать подобную проблему в вечернее время, — сказала эндокринолог.

Кроме того, существует неврологическое состояние, вызывающее небольшую лихорадку по вечерам, — термоневроз.

Иногда механизмы терморегуляции дают сбой. Причины может быть две. Первая — психогенный невроз, он возникает на фоне стрессов, переживаний и различных потрясений. Вторая — нейрогенный термоневроз, он развивается при нарушениях работы нервной системы. Например, при наличии гематом, кист и прочих образований, которые могут в тех или иных ситуациях давить на центры терморегуляции, — объяснила Романенко.

При подозрении на термоневроз можно сделать аспириновую пробу — при очередном повышении температуры выше 37,2 градуса выпить жаропонижающее и измерить температуру через полчаса, час и полтора после этого. Если она не понизится, нужно обратиться к неврологу.

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