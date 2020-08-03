Эксперты рассказали, как купить хорошие арбуз и дыню и чем полезны бахчевые

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Заведующая сектором по экспертизе Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова сообщила, что сезон отечественных бахчевых начинается в августе.

Она рассказала, что мякоть хорошего зрелого арбуза должна быть мягкой, нежной и сладкой на вкус, также на ней не должно быть слизи. По словам эксперта, кора у дыни может быть различной окраски, хороший плод отличает яркий аромат, а семена должны легко отделяться от мякоти.

На наших рынках в основном продаются арбузы классических сортов с мякотью розово-красного цвета. У зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком коры, с усохшими усиком и плодоножкой. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Проверить арбузы на наличие нитратов самостоятельно невозможно, это делается исключительно лабораторным путём, — привели слова Елены Павловой в РИА Новости.

Она отметила, что для хранения подойдут арбузы, которые только созрели. Лучше всего хранить бахчевые при температуре три-четыре градуса. А те плоды, которые уже разрезаны, нужно хранить в холодильнике и не более 12 часов.

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау рассказала, что арбуз помогает предотвратить солнечные ожоги за счёт содержащегося в нём ликопина. Кроме того, это вещество защищает от рака, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Аминокислота цитруллин, которая также содержится в арбузах, снижает риск развития артериальной гипертонии.

Майра Рау добавила, что в арбузах содержится витамин C, минералы, витамины группы B, а также бета-каротин. Дыня содержит фолиевую кислоту, витамины B6, К и C, минералы калий и магний.

Однако есть чрезмерно дыни и арбузы специалисты не рекомендуют, так как эти бахчевые содержат сахар. Дыни и арбузы стоит употреблять в салате, порциями по 300 граммов. При этом не стоит их употреблять перед сном, лучше за пять часов.

Арбуз — сладкая ягода, в 100 граммах мякоти содержится 6,2 грамма простых сахаров. Поэтому как бы ни хотелось съесть половину арбуза за один приём, людям с сахарным диабетом второго типа стоит есть арбуз понемногу, чтобы не спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови, — пояснила Майра Рау.

Как писал NEWS.ru ранее, гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова сообщила, что людям с лишним весом следует полностью отказаться от употребления дыни. Летнее лакомство также не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.