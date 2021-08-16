Россиянам рассказали, чем опасен послеобеденный сон

Послеобеденный сон может привести к возникновению лишнего веса. Чтобы этого избежать, психолог Ольга Хабибулина в беседе с «Москвой 24» советует сразу после еды устроить организму лёгкую физическую нагрузку.

По мнению специалиста, такая нагрузка позволит после сытного обеда израсходовать глюкозу по максимуму и не допустить её превращения в жир.

Это не значит, что нужно бежать в тренажёрный зал и тягать железо. Лучший вариант — прогулка. В этом случае глюкоза начнёт активно расходоваться мышечной тканью, жировые запасы не пополнятся, — сказала Хабибулина.

Также, по её словам, подойдут и другие виды активности, например медитация или дыхательные упражнения.

Как отмечают психологи, привычка к послеобеденному сну у многих осталась ещё с детства. Так, в детском саду малышам после еды всегда устраивали тихий час, чтобы они крепли и хорошо росли. Однако то, что хорошо для малышей, не всегда подходит для взрослых людей, поскольку те с годами идут в другой рост — вширь. При этом, по мнению специалистов, в случае сильных переживаний или тяжёлой ментальной нагрузки послеобеденный сон не повредит и взрослым.

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