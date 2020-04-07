Эксперт назвала убивающие вирус ароматические масла

https://static.news.ru/photo/bcc442fe-786a-11ea-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people, via www.imag/Global Look Press

Ароматические масла помогают бороться с вирусами и инфекциями дыхательных путей. Для профилактики вирусов подойдут масла эвкалипта, чайного дерева, хвойные, цитрусовые.

Масло чайного дерева ко всему прочему способно заживлять раны, лавандовое — лечить ожоги и кожные заболевания, расслабляет и влияет на сон, приводит слова ароматерапевта Галины Колосовой радио Sputnik.

Масло лимона укрепляет иммунитет, влияет на сосуды. Хорошим антибактериальным эффектом обладает масло мяты.

Самый эффективный способ использования масла — это ванны с 5-7 каплями препарата на ванну. Но масло обязательно должно быть с эмульгатором — подойдут жирные сливки или сметана.

Аромалампы не дают особого эффекта, так как масло просто сгорает. Диффузор же, напротив, помогает усвоить все вещества. В него надо добавлять 5-7 капель на 17-20 квадратных метров помещения.

Масло можно наносить и на тело, добавляя в крем. на столовую ложку крема будет достаточно пяти капель. Если же от ароматического масла начинает болеть голова, это поделка. Поэтому надо покупать выверенные марки, которые в своей практике используют врачи. Возможна аллергическая реакция на масла, поэтому стоит проконсультироваться со специалистом.

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