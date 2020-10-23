Эксперт назвал самую заразную поверхность в салоне самолёта

https://static.news.ru/photo/23c436e4-150a-11eb-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С точки зрения риска заражения коронавирусом наибольшую опасность в салоне самолёта представляют подголовники кресел. Об этом заявил эксперт Марти Линдстром.

Он пояснил, что практически все пассажиры прикасаются к подголовникам кресел во время рассаживания по местам и в ходе самого полёта.

Эксперт порекомендовал не надеяться на добросовестность стюардов и самостоятельно дезинфицировать своё место в самолёте с помощью антибактериальных салфеток. По его словам, необходимо тщательно протереть не только подголовник кресла, но и подлокотники, пряжку ремня безопасности, столик и интерактивный экран, сообщает Daily Express.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам экспертов, риск заразиться COVID-19 в самолёте наиболее высок при посадке и высадке пассажиров. Именно в эти моменты они более тесно контактируют друг с другом.