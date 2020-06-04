Доктор Мясников рассказал, чем заменить витамины из аптеки

Врач и телеведущий Александр Мясников советует россиянам отправляться за витаминами на рынок. По его словам, микроэлементы, содержащиеся в мясе и сезонных овощах и фруктах, — достойная альтернатива продающимся в аптеках витаминным комплексам.
Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные, — пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Он также напомнил, что укреплению здоровья способствуют чистый воздух, солнце, движение и отсутствие лишнего веса.
Ранее NEWS.ru писал, что Мясников предупредил о негативных последствиях дезинфекции подъездов жилых домов в условиях коронавируса. Он отметил, что из-за постоянной санобработки у бактерий может выработаться устойчивость к антисептикам и это приведёт к вспышке различных заболеваний.