Доктор Мясников рассказал, чем заменить витамины из аптеки

Коронавирусная инфекция у беременной женщины не влияет на развитие ребёнка и не передаётся ему. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Лейла Адамян.

То, что COVID-19 не переходит к малышу в утробе матери, она назвала «абсолютно точными данными». Нет вертикальной передачи коронавирусной инфекции. Не доказано никем наличие тератогенного воздействия на плод. То есть...