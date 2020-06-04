Здоровье

Доктор Мясников рассказал, чем заменить витамины из аптеки

17:02, 04 июня 2020

Врач и телеведущий Александр Мясников советует россиянам отправляться за витаминами на рынок. По его словам, микроэлементы, содержащиеся в мясе и сезонных овощах и фруктах, — достойная альтернатива продающимся в аптеках витаминным комплексам.

Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные, — пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он также напомнил, что укреплению здоровья способствуют чистый воздух, солнце, движение и отсутствие лишнего веса.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников предупредил о негативных последствиях дезинфекции подъездов жилых домов в условиях коронавируса. Он отметил, что из-за постоянной санобработки у бактерий может выработаться устойчивость к антисептикам и это приведёт к вспышке различных заболеваний.

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