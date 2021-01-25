Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих лекарств

https://static.news.ru/photo/452f355c-5f17-11eb-83c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам с осторожностью принимать рекламируемые обезболивающие, потому что в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы.

На совести этой рекламы — инфаркты, инсульты, кровотечения и смерти, — сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что популярные обезболивающие в большинстве случаев относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. Они действительно помогают справиться с болью, но обладают громадным набором побочных явлений.

Мясников подчеркнул, что к побочным эффектам этой группы лекарств относятся риск инфаркта и инсульта, сердечно-сосудистые заболевания, желудочные кровотечения. По словам врача, людям после 65 лет и пациентам с заболеваниями сердца они вообще противопоказаны.

Медик порекомендовал внимательно изучать состав лекарств перед применением, а также ответственно подходить к сочетанию одних препаратов с другими, потому что некоторые из них содержат «скрытую» дозу обезболивающего, способную нанести непоправимый вред.

Ранее Александр Мясников рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта. По словам эксперта, наиболее распространённым признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной. Однако она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков. К числу нетипичных симптомов Мясников отнёс одышку, кашель, слабость, затруднённое дыхание, холодный пот.

Врач добавил, что боль при инфаркте бывает разной. Например, она может ощущаться в животе. Кроме того, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги. При инфаркте пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах. Медик напомнил, что инфаркт и стенокардия способны протекать бессимптомно.

Мясников перечислил факторы риска для развития инфаркта. Это мужской пол, женщины после климакса, возраст старше 45 лет, избыточный вес, курение, малоподвижный образ жизни, повышенные холестерин, сахар или артериальное давление, писал NEWS.ru.