Доктор Мясников перечислил шесть шагов против тяжёлого течения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d337f3b0-d35e-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал шесть простых шагов, которые помогут избежать тяжёлого протекания COVID-19.

В первую очередь, россиянам следует бросить курить. Также стоит контролировать свой вес, а при особой необходимости — похудеть, стремиться к здоровому низкокалорийному питанию.

Кроме того, надлежит заниматься спортом и закаляться. Не лишним будет установить контроль за артериальным давлением. Последним пунктом доктор Мясников в своём Telegram-канале выделил прививание от гриппа и прохождение вакцинации от COVID-19 при условии появления соответствующих препаратов.

Дополнительно он отметил, что гипертоники, люди с диабетом и избыточным весом входят в группу риска, а занятия спортом укрепляют иммунитет. Все перечисленные методы также способствуют предотвращению развития рака и болезней сердца, подытожил Мясников.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор Мясников призвал разумно подходить к подаче медицинской информации и не скрывать цвет кожи пациентов, потому что некоторые заболевания у разных рас протекают иначе и требуют другого лечения.