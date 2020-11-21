Доктор Мясников перечислил опасные для печени продукты

https://static.news.ru/photo/e92ebe4c-2c19-11eb-b946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут нанести вред печени.

Вы удивитесь, но 200 граммов водки в неделю уже губительны для мужской печени. И 140 граммов женщине — уже прямой печёночный яд, — заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что цирроз печени можно не только «напить», но и «наесть». По его словам, сладкие булочки, пельмени, котлеты, колбаса — всё это ведёт к жировой инфильтрации печени и неалкогольному стеатогепатозу.

Врач напомнил, что каждый год от гепатитов B и C умирают около 1,2 миллиона человек. Мясников призвал россиян делать прививку от гепатита B. Врач подчеркнул, что гепатит C сейчас можно вылечить. Он предостерёг от переедания и добавил, что печёночная недостаточность вызывает очень долгую и мучительную смерть, когда пациенты страдают от тяжёлого кровотечения и потеют кровью.

Ранее Александр Мясников заявил, что коронавирус является «обычным ОРЗ» и, как все подобные болезни, проходит сам. Он опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, что в выходные отдыхал на рыбалке с коллегами, которые по телефону консультировали своих пациентов. При этом они давали одни и те же рекомендации — не снижать температуру, если она менее 38 градусов, не принимать антибиотики и тому подобное. Врач призвал подписчиков «набраться терпения и выключить телевизор, чтобы не поддаваться панике». Мясников добавил, что оставшиеся 10% могут быть вирусной ковидной пневмонией. Он назвал это «другой историей», но также порекомендовал ждать, пока болезнь пройдёт сама.

Доктор также призвал не заниматься самолечением. В частности, не назначать самим себе инъекции кроверазжижающего препарата «Клексана». Он подчеркнул, что при ОРЗ это лекарство бесполезно и может нанести вред здоровью, писал NEWS.ru.