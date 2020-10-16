Доброволец рассказал, как проходят испытания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c95f913e-0fab-11eb-b439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка в Москве решилась записаться добровольцем на испытания российской вакцины от коронавируса и решила рассказать о своих ощущениях и впечатлениях.

Корреспондент телеканала 360 Елена Силиванова поставила себе прививку вакцины «Спутник V» 15 октября.

Она призналась, что долго сомневалась в том, насколько безопасно участвовать в подобных исследованиях, тем более после новостей из других стран о нескольких случаях осложнений после вакцинации от коронавируса.

Но в итоге журналистка решилась, так как по роду деятельности вынуждена часто контактировать с большим количеством людей.

Она отметила, что самым тяжёлым для неё стал период ожидания процедуры. Однако она выяснила, что несмотря на то, что каждый доброволец подписывает бумаги о согласии на участие в исследованиях, отказаться можно в любой момент.

Сама процедура вакцинации безболезненна, уверяет журналистка. Не тяжелее обычного укола. Первый час после процедуры врачи следят за состоянием добровольца, замеряют температуру и давление.

Силиванова призналась, что почувствовала ухудшение самочувствия в первую ночь после прививки. По её словам, сильно болела голова, температура поднялась почти до 38 градусов, однако к утру самочувствие улучшилось. Врачи предупреждают о том, что так организм может отреагировать на вакцину.

Журналистка рассказала также, что прививка делается в два этапа, вторую часть вакцины ей введут спустя 21 день после первой прививки. Каждый доброволец ведёт дневник самочувствия в течение 181 дня после первого укола. При этом, в случае ухудшения самочувствия в любой момент можно обратиться к прикреплённому к испытуемому врачу.

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