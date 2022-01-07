Врачи назвали отёки после праздников симптомом опасных болезней

Отёки, возникающие при переедании и в результате излишнего употребления алкоголя в праздники, могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем, рассказал URA.RU эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что причины могут крыться в проблемах с щитовидной железой и почками, а также быть связаны с нарушением электролитного баланса.

Причин отёчности очень много. Если человек ел и пил как не в себя, естественно, отёчный синдром будет. За счёт того, что пища нормально не переваривалась, за счёт эффекта самого алкоголя и интоксикации. Возможна и пищевая непереносимость продуктов. Здесь вопрос в количестве еды, её качестве и способности организма это переваривать, — рассказал Поляков.

Он добавил, что среди основных причин отёков — проблемы с щитовидной железой, почками, нарушением электролитного баланса. Отёки также могут быть результатом воспалительных процессов или говорить о нарушении баланса половых гормонов. Каждый случай требует отдельного рассмотрения, отметил врач.

В свою очередь врач-терапевт Ольга Александрова рассказала, что среди причин отёчности могут быть и другие проблемы со здоровьем. В частности, отёки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности.

Ранее терапевт Ирина Ескова рассказала о тяжёлых заболеваниях, при которых наблюдается такой симптом, как онемение конечностей. По её словам, к болезням, в клинической картине которых присутствует этот признак, относятся рассеянный склероз, ревматоидный артрит, алкогольная зависимость, полинейропатия. Поэтому при онемении конечностей нужно обязательно обратиться к врачу.