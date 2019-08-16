https://static.news.ru/photo/bf7df348-c166-11e9-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Британские врачи-диетологи определили лучший продукт для людей с повышенным давлением. Им оказался сыр моцарелла, способный его понижать.

Особенностью данного вида сыра диетологи считают малое содержание в нём соли и жира, сообщает издание Express .

Ведущий британский диетолог Сара Шенкер также рекомендует для понижения давления две других разновидности сыра — греческую фету из овечьего молока и козий сыр. Кроме того, снижает артериальное давление нежирный творог.

Ранее News.ru сообщал, что кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага, которые помогут людям, страдающим от повышенного артериального давления, избавиться от своего недуга. Так, прежде всего следует обратить внимание на вес. Если есть лишние килограммы, то от них необходимо как можно скорее избавиться. При этом следует следить за своим рационом и не навредить здоровью.