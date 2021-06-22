Диетолог сообщила, сколько воды пить в тридцатиградусную жару

Нормы потребления воды при 30-градусной жаре обозначила ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница» Арина Скоромная в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, точной цифры не существует . Норма потребления зависит от веса человека и от климатических условий, в которых он находится. Однако если температура воздуха не выходит за стандартные рамки, объём необходимой жидкости можно посчитать с помощью специальной формулы.

Среднестатистическое значение — 30–35 миллилитров воды на килограмм веса тела. То есть получается, что если я вешу условные 60 килограммов, то мне нужно пить около 2 литров и 100 миллилитров воды в день. Это норма, — сообщила Арина Скоромная.

Однако людям с весом более 100 килограммов нужно выпивать 3 литра воды, считает специалист. Больше жидкости пить не нужно, поскольку это даёт нагрузку на почки.

Если же температура воздуха выходит за рамки климатической нормы, пить воды можно больше, но дозировано, просто выпивая несколько глотков каждый раз, когда чувствуется жажда. Однако перебарщивать не стоит, поскольку это чревато проблемами с почками.

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