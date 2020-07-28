Диетолог рассказала об опасных для здоровья дынях

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Людям с лишним весом следует полностью отказаться от употребления дыни. Летнее лакомство также не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, предупредила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, сырые овощи и фрукты стимулируют работу органов желудочно-кишечного тракта, что может привести к болезненным последствиям.

При сахарном диабете второго типа с выраженным ожирением стоит избегать употребления дыни, пока не нормализуют вес и умение организма отвечать на такое количество углеводов одномоментно. Иначе мы только будем усугублять ситуацию, — цитирует Дианову «Ридус».

Она пояснила, что сочный плод может спровоцировать инсулинорезистентность, при которой клетки теряют способность к самостоятельному усвоению глюкозы из крови.

Впрочем, и тем, у кого нет лишних килограммов, следует употреблять дыню осмотрительно. Безопасной для здоровья считается порция в 150 граммов за один раз. Такая норма употребления актуальна для всех бахчевых, уточнила диетолог.

С употреблением дыни есть и иные сложности. С одной стороны, она очень сладкая. Такие группы продуктов, объяснила Дианова, как правило, рекомендуют употреблять после основного приёма пищи в качестве десерта. В этом случае уровень глюкозы в крови растёт постепенно. Вместе с тем, дыня плохо сочетается с другими продуктами. Она может вызывать вздутие и метеоризм из-за содержащихся в ней органических кислот и большого количества фруктозы.

В связи с этим, добавила диетолог, дыню по возможности лучше употреблять в виде отдельного перекуса.

При этом, рассказала Дианова, если сравнивать дыню и арбуз по количеству содержащихся в них витаминов и полезных веществ, то они почти одинаково бесполезны. В них практически нет ничего «суперполезного и доминирующего» кроме углеводов.

Тем не менее, уточнила она, «арбузные дни» устраивают тем, у кого есть гипертония или заболевания почек, а некоторые спортсмены устраивают «монодни» на дыне, чтобы быстро просушить тело.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор биологических наук Вадим Попович рассказал об ухищрениях, на которые иногда идут продавцы, чтобы арбузы казались более спелыми.