Вводят мочу продавца шприцом: биолог рассказал, чем опасны ранние арбузы

https://static.news.ru/photo/311eb6ee-a8d0-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранние арбузы могут оказаться опасными для здоровья, так как в них могут в большом количестве содержаться стимуляторы роста и нитраты. В ряде случаев продавцы идут и на более изощрённые ухищрения, предупредил доктор биологических наук Вадим Попович.

По его словам, для ускорения созревания некоторые из них додумались шприцем вводить внутрь мочевину, а иногда и вовсе мочу самого продавца. Арбуз от этого действительно становится красным, однако употреблять в пищу определённо не следует.

По словам специалиста, успехи селекционеров действительно позволяют выращивать ранние сорта. Однако, чтобы быть уверенным, что ягода не содержит нитратов, следует пользоваться нитратомером. Допустимая доза нитратов — 60 миллиграммов на один килограмм. Если проверить арбуз на прилавке возможности нет, можно уже купленное лакомство проверить дома. Для этого кусочек красной мякоти надо опустить в стакан с водой. Если через два часа вода окрасится, значит, он напичкан химией, пишет «МедикФорум».

Одними из самых опасных считаются ранние арбузы, купленные рядом с трассой. Независимо от того, насколько они были экологичны до продажи, тонкая корка быстро впитывает соли тяжёлых металлов и ртуть, а также накапливает азот.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские учёные решили попробовать вырастить арбузы и дыни в несвойственных для них условиях крайне низких температур. Бахчевые культуры высадят на экспериментальной полярной станции в Мурманской области.