Дыни и арбузы попробуют вырастить в Арктике

https://static.news.ru/photo/9f6650a4-79b3-11ea-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР) высадят бахчевые культуры на экспериментальной полярной станции в Апатитах (Мурманская область). Исследователям помогут школьники, рассказала глава ВИР Елена Хлёсткина.

В настоящее время на Кольском полуострове <...> проводятся эксперименты по выращиванию дынь, арбузов и других бахчевых культур. В этом году опробуют сорта, выведенные в Краснодарском крае для выращивания в арктических условиях, — приводит слова руководителя ВИР «Интерфакс».

Опыты пройдут в неотапливаемых тепличных помещениях. Для выращивания подобных сортов используется селекция с ДНК-маркерами. Перед учёными поставлена задача сравнить обычные сорта культур с «арктическими».

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