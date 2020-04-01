Растительный каркас удешевил мясо из пробирки

Израильские учёные разработали технологию, способную удешевить производство неживотного мяса, и сделать его похожим на настоящее.
Как
Учёные посадили на основу текстурата клетки сразу двух видов мясных волокон (обычные и гладкие мышцы) и начали их выращивать в питательной среде. Добровольцы нашли мясо превосходным.
До этого искусственное мясо использовалось только в виде фарша, поскольку «не держало» структуру, расползаясь. С помощью новой технологии можно выращивать стейки.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Казани планируют создавать конину в лабораторных условиях. В будущем искусственное мясо будет печататься на биопринтере в промышленных масштабах.
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