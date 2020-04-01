Растительный каркас удешевил мясо из пробирки

https://static.news.ru/photo/42f00bc6-7445-11ea-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Израильские учёные разработали технологию, способную удешевить производство неживотного мяса, и сделать его похожим на настоящее.

Как сообщает журнал Nature Food, иccлeдoвaтeли из Texниoнa и Изpaильcкoгo тexнoлoгичecкoгo инcтитутa и фepмы Aлeф решили использовать для создания искусственного мяса соевый текстурат. Это пористая белковая масса с нейтральным вкусом, которую сейчас и так используют в кулинарии как суррогат мяса.

Учёные посадили на основу текстурата клетки сразу двух видов мясных волокон (обычные и гладкие мышцы) и начали их выращивать в питательной среде. Добровольцы нашли мясо превосходным.

До этого искусственное мясо использовалось только в виде фарша, поскольку «не держало» структуру, расползаясь. С помощью новой технологии можно выращивать стейки.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Казани планируют создавать конину в лабораторных условиях. В будущем искусственное мясо будет печататься на биопринтере в промышленных масштабах.