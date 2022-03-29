Диетолог рассказала о вреде подсолнечных семечек

Подсолнечные семечки крайне высококалорийный продукт, чрезмерное их употребление может привести к набору веса и серьёзным проблемам со здоровьем, считает диетолог Марина Макиша. Она напомнила, что в 50 граммах семечек содержится 400 килокалорий, что сравнимо с полноценным приёмом пищи, сообщает «Москва 24».

Наиболее опасно — это, конечно же, набор веса. Потому что за набором веса следует поломка всего энергетического обмена в организме, внутрисистемное воспаление и целый букет заболеваний, — заверила Макиша.

Её коллега Михаил Гинзбург отметил, что семечки не стоит есть людям с гастритом. По его словам, при пережёвывании семечек люди часто проглатывают острые края шелухи. Они могут раздражать эрозии и приводить к обострению гастрита. Вместе с этим диетолог предупредил, что у людей нередко бывает аллергия на этот продукт.

Ранее гастроэнтеролог Алина Будаковская заявила, что чистить семечки зубами опасно, это может закончиться потерей зубов и проблемами с дёснами. Она посоветовала снимать шелуху только руками. Врач также рекомендовала мыть и сушить семечки перед употреблением, потому что грязь способна привести к воспалению слизистой.