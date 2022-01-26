Гастроэнтеролог предупредила об опасности употребления семечек

Чистить семечки зубами опасно, это может закончиться потерей зубов и проблемами с дёснами, предупредила врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская в разговоре с «Москвой 24». Она посоветовала снимать шелуху только руками. Врач также рекомендовала мыть и сушить семечки перед употреблением, потому что грязь способна привести к воспалению слизистой.

Шелуха способна повреждать и создавать микропорезы на слизистой, на дёснах. Десна становится слабой, она плохо фиксирует зубы. Зубы начинают шататься, и можно даже их потерять. Те, кто чистят семечки зубами, рискуют заболеть пародонтозом как минимум. Пародонтоз — это воспалительное заболевание дёсен. Если постоянно употреблять семечки в неочищенном виде и постоянно страдать пародонтозом, риски потери зубов просто колоссальные, — сказала Будаковская.

Диетолог добавила, что семечки с морской солью содержат её слишком много, поэтому они вреднее обычных и их не стоит есть людям с высоким давлением или проблемами в почках. Помимо этого, семечки калорийны: в стакане насчитывается около 1200 килокалорий. По мнению Будаковской, безопасное количество продукта — 50 граммов в сутки.

Но назвала она и полезные свойства семечек. По её словам, в них много полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для профилактики атеросклероза. Ещё семечки будут полезны против перхоти и других кожных заболеваний.

Ранее хирург кандидат медицинских наук Аглам Нурписов опроверг связь между употреблением семечек и развитием аппендицита. По его словам, она не доказана, поэтому не стоит рассматривать семечки как причину воспаления аппендикса.