Диетолог рассказал, когда опасно пить кофе

https://static.news.ru/photo/9077ac96-2949-11eb-a865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев пояснил, чем грозит организму неправильное употребление кофе. По его словам, ни в коем случае нельзя пить утренний кофе на голодный желудок.

Употребление напитка натощак может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, отметил Калинчев в беседе с радио Sputnik.

По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных, студенческих лет, — объяснил диетолог.

Он считает, что употребление кофе натощак связано с «неправильным пищевым поведением» человека. У него, как правило, утром нет чувства «здорового голода», поэтому он выпивает кофе, только чтобы взбодриться, отметил Калинчев.

Кофе, неважно какой, после еды можно пить с чем угодно, даже с десертом. Хотя злоупотреблять сладким тоже не правильно, ожирение от этого не разовьётся.

Врач подчеркнул, что здоровый человек может пить кофе в любое время суток, даже на ночь. Однако следует помнить, что данный напиток не всегда тонизирует, иногда можно получить обратный эффект, добавил Калинчев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Университета Кюсю в Японии назвали напитки, которые помогают значительно снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков. В ходе их наблюдения 309 человек умерли, основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания. При этом самые низкие показатели смертности были зафиксированы среди любителей зелёного чая и кофе.