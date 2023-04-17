Диетолог раскрыла, какой кофе полезнее для человека Врач-диетолог Денисова назвала кофе из турки наиболее полезным

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Ежегодно 17 апреля отмечается Международный день кофе. Согласно опросу, больше пяти раз в день употребляют бодрящий напиток 6% россиян, сообщает «Радио 1». Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, что наиболее полезным является кофе, который варится в турке или в кофемашине.

По словам специалиста, кофеин и антиоксиданты, содержащиеся в кофе, стимулируют симпатическую нервную систему, сужают сосуды и повышают общий тонус организма. Поэтому кардиологи в ряде случаев назначают напиток пациентам для нормализации работы сердца.

При этом, как отметила диетолог, растворимый кофе лишь помогает организму проснуться, не насыщая его биологически активными веществами.

В натуральном кофе содержится максимальное количество полезных биологических веществ, в растворимом кофе находятся сублиматы, и, естественно, пользы от него меньше. Да, кофеин там содержится, а вот что касается антиоксидантов, их практически нет, поэтому, когда есть возможность, выбираем натуральный кофе, который или варится в турке, или в кофемашине, — посоветовала врач.

По ее словам, три-четыре чашечки кофе в день — это оптимальная доза, превышать которую не стоит. А в случае если от кофе повышается сердцебиение, возникают головные боли, поднимается артериальное давление, специалист рекомендовала перейти на цикорий, который благодаря содержанию инулина показан диабетикам.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что кофе и кофеиносодержащие напитки ускоряют метаболизм и помогают снижению веса. Эти напитки стимулируют выработку в щитовидной железе контринсулярных гормонов, за счет чего и происходит сжигание жира.