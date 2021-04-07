Диетолог предупредила сладкоежек о риске болезни Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/c68a0032-982e-11eb-b6d7-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Избыток сахара и трансжиров в рационе увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, сообщил главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Специалист предупредила, что правильное питание имеет большое значение для ментального здоровья человека.

Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, «мнестико-интеллектуального дефицита». Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски, — объяснила она.

По её словам, отдавать предпочтение следует сезонным ягодам и фруктам, которые являются источниками антиоксидантов и флавоноидов, способствующих снижению риска развития деменции и болезни Альцгеймера.

Также врач посоветовала добавить в меню жирные сорта рыба и орехи, содержащие полинасыщенные кислоты, которые уменьшают вероятность развития когнитивного дефицита, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какой продукт каждый день наносит большой вред человеческому организму.