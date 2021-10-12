Диетолог предупредила об опасности популярного способа похудеть

Разгрузочные дни могут помочь сбросить лишний вес, но весь день питаться одним продуктом — «это изуверство», считает диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщает «Царьград».

Это изуверство. Это приводит к тому, что человек на следующий день просто во все тяжкие пускается. Зачем? Это издевательство над своим организмом, над своей головой. Это ухудшает ещё больше пищевое поведение, — пояснила Дианова.

Она добавила, что можно устраивать один разгрузочный день в середине недели, используя разные вариации диеты: мясную, рыбную, творожную. Она посоветовала не переносить разгрузку на выходные, чтобы не испытывать ощущение социальной нагрузки.

Тогда нет этой социальной нагрузки, когда куда-то ходят, в субботу, воскресенье, семейные праздники и так далее, а человек решил сесть на разгрузку, — добавила диетолог.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об опасности расстройств пищевого поведения. По её словам, нервная булимия и нервная анорексия могут привести человека на сеанс к психиатру.