Диетолог посоветовал продукты для восполнения дефицита витамина D зимой

Восполнить дефицит витамина D зимой можно при помощи рыбьего жира или печени трески, заявил диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Народными Новостями» он напомнил, что этот полезный микроэлемент защищает от остеопороза и является хорошей защитой мозга от возрастных изменений.

Поэтому с этим дефицитом важно бороться. Отмечу, что есть продукты, богатые витамином D, например, рыбий жир или печень трески. Однако эти продукты мало кто употребляет. Следующая группа продуктов более популярна. Туда входит жирная морская рыба типа скумбрии. Её стоит есть три-четыре раза в неделю, — рассказал Гинзбург.

Кроме того, полезный микроэлемент содержится и в рыбьей икре, но её редко потребляют на постоянной основе. Он отметил, что в зимние время мало кому удаётся потреблять необходимое количество витамина D из пищевых источников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отличительной особенности приёма витамина D. В некоторых случаях витамины надо принимать в виде таблеток, отметил он.