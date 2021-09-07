Мясников назвал способы восполнения дефицита витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отличительной особенности приёма витамина D. В некоторых случаях витамины надо принимать в виде таблеток, отметил он в эфире телеканала «Россия-1».

Витамин D — это одно из небольших исключений. <...> Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым, — пояснил врач.

Он добавил, что принимать витамин D в том виде, в котором его продают в аптеках, актуально при лабораторном подтверждении дефицита вещества.

Сам витамин содержится в морепродуктах, печени трески, водорослях и яйцах, но в небольшом количестве, подчеркнул Мясников. По его словам, ещё одним источником витамина D является пребывание на солнце.

Ранее стало известно, что необъяснимые мышечно-скелетные боли являются одним из самых частых симптомов дефицита витамина D. Об этом рассказал Александр Мясников. По его словам, любой человек, у которого всё болит, и при этом нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D.