Диетолог поделилась секретом, как прожить до 120 лет

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Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала о способах замедлить процесс старения организма и сохранить здоровье и красоту на долгие годы. Секреты, которыми она поделилась в беседе с изданием «Народные новости», могут, по её словам, продлить жизнь человека до 120–122 лет.

Как отметила Королёва, тестостерон у мужчин и эстроген у женщин поддерживают жизнеспособность всех систем организма. Однако с возрастом из-за гормональной перестройки старение организма может ускориться.

Как только угасает либидо и желание нравиться противоположному полу, процессы старения начинают прогрессировать, — подчеркнула специалист.

В связи с этим важно как можно дольше сохранить жажду жизни, знакомиться с интересными людьми, путешествовать, уделять время хобби и общаться с людьми противоположного пола, считает диетолог.

По словам Королёвой, чтобы отсрочить изменения в организме, врачи антивозрастной медицины могут помочь скорректировать гормональный фон и посоветовать специальные витаминно-минеральные комплексы.

Наряду с этим необходимо следить за образом жизни, за правильным питанием и физическими нагрузками, советует эксперт.

Ранее учёные выяснили, что максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека — 150 лет.