Биологи вычислили возможную продолжительность жизни человека

https://static.news.ru/photo/1788278c-bd7a-11eb-a83f-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Учёные считают, что 150 лет — это максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека. Об это говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Исследователи из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали тест, позволяющий по анализу крови определить комплексный показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень физиологической устойчивости, сообщатся в публикации.

Выяснилось, что с возрастом этот показатель снижается и, по расчётам авторов, достигает минимума к 120-150 годам. С возрастом прогрессирует ухудшение физиологических функций и повышается риск хронических заболеваний. И, хотя, у каждого человека скорость процессов старения различная, результат неизбежен.

Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека, — заявил Федичев.

Ранее стало известно, что семь простых привычек, замедляющих процесс старения, назвал британский биолог Эндрю Стил. По мнению эксперта, чтобы продлить жизнь и не стареть, нужны регулярная физическая активность, отказ от пищевых добавок, добавление в рацион большого количества овощей. Также человеку следует следить за давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов и отказаться от необычных диет.